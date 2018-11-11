Президент США Дональд Трамп посмертно наградил культового музыканта Элвиса Пресли, которого называют Королем рок-н-ролла медалью Свободы. Об этом пишет издание Variety.

Артисту, умершему 41 год назад, вручили высшую гражданскую награду США "за продвижение американской культуры среди миллиардов поклонников". В Белом доме отметили, что музыкант два года отдал службе в армии, несмотря на то, что уже был популярным певцом.

Отметим, что 1 ноября стало известно, что Элвис Пресли занял второе место в рейтинге звезд шоу-бизнеса, творчество которых после их смерти приносит правообладателям высокий доход.

Президентская медаль Свободы - одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению президента США. Медалью Свободы награждаются люди, "внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира".

Напомним, часы Элвиса Пресли продали на аукционе в 18 раз дороже их начальной оценки.

Также в США особняк Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз сдают в аренду.