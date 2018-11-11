В субботу, 10 ноября, около 21:20 в Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатской и бульвара Вернадского произошло ДТП, в результате которого два автомобиля Renault Laguna и Citroеn Berlingo вылетели с дороги на пешеходную зону. Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя Citroеn, он с женой на пассажирском сидении, двигался по бульвару Вернадского со стороны проспекта Победы. На перекрестке с улицей Депутатской он столкнулся с автомобилем Renault. Мужчина сообщил, что он проезжал на зеленый сигнал светофора. В свою очередь у Renault в это время горел красный сигнал и автомобиль вылетел из-за другой машины, стоящей в это время на перекрестке. Водитель Citroеn попытался затормозить и уйти от столкновения, однако врезался в правый бок Renault. От удара машины вылетели на пешеходную зону.

Фото: kiev.informator.ua

В результате столкновения пострадала жена водителя Citroеn. Женщину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. На месте работали два экипажа патрульной полиции и "скорая". Виновника аварии установит следствие.

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