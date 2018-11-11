Современной Польшей управляют популисты и евроскептики, которые действуют как "современные большевики". Об этом заявил председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, передает "Радио Свобода".

Туск считает, что действующая власть Польши угрожает независимости нации. Отметим, что Туск известен своей жесткой критикой польского правительства, которое сейчас возглавляет партия "Право и справедливость".

"Тот, кто сегодня в Польше действует против нашей сильной позиции в объединенной Европе, на самом деле действует против независимости Польши", - заявил Туск.

Ранее "Страна" сообщала, что Туск намекнул на выход Польши из состава ЕС.

Также Трамп признался Туску, что Украина его меньше интересует, чем возможность понять Россию.

Напомним, что в Польше нашли новые улики против Туска по Смоленской авиакатастрофе.