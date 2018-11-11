По всей территории "ДНР" отсутствует сигнал украинского оператора Vodafone. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает телеграм-канал "Минсвязь ДНР".

По данным ресурса, предварительно, причиной отключения мобильной связи украинского оператора стало повреждение оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском.

"Проводятся мероприятия по определению места повреждения с последующим ремонтом", - говорится в сообщении.

Напомним, что на неподконтрольном Донбассе в день выборов стала работать с перебоями также связь мобильного оператора "Феникс". В "ДНР" заявили, что это произошло в результате диверсии.

Отметим, что по информации "Страны" "Феникс" в самом Донецке работает нормально, а вот "Водафон" действительно "лежит". Причем, на телефонах антенна оператора активна, но позвонить никуда нельзя.

Ранее "Страна" сообщали, что в воскресенье, 11 нобября, на оккупированном Донбассе проходят выборы глав республик.

Также мы сообщали, что в посольстве США призвали жителей Донбасса не участвовать в "выборах ЛДНР".