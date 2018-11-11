После завершения поединка Усик-Белью, британец выразил свое уважение украинскому боксеру. Фото после боя опубликовал в Facebook Александр Усик.

Так, Белью сразу после боя заявил, что считает Усика одним из лучших боксеров мира. И поцеловал его в лоб. Также оба спортсмена вместе попозировали перед камерами и сделали совместные снимки.

Фото: facebook.com/Alexanderusyk

Напомним, в ночь на 11 ноября, на стадионе в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в категории Cruiserweight (крузервейт) Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде. Усик проводил защиту своих чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Отметим, что Белью после нокаута от Усика заявил, что вешает перчатки на гвоздь.