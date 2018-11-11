Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk накануне выборов в так называемых "ЛДНР" совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе в преддверии предстоящих "выборов" в "ЛДНР". Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, как сообщает "Интерфакс-Украина".

Дальний американский разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, около восьми часов курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе накануне "выборов" глав и депутатов народных советов т.н. "ДНР" и "ЛНР".

При этом во время полета в воздушном пространстве над Донбассом американский разведчик несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

На Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км на территории противника.

При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Американские стратегические беспилотники в последнее время регулярно совершают разведывательные полеты вблизи Донбасса и российских территорий.

Ранее "Страна" писала о том, что в Донецке заявили о первой диверсии в день "выборов" 11 ноября.

Также мы сообщали, что в посольстве США призвали жителей Донбасса не участвовать в "выборах ЛДНР".