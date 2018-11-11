Сегодня, 11 ноября, в "ДНР" и "ЛНР" проходят выборы глав этих территорий и местных "депутатов". Украина и Запад уже заявили, что не признают их результаты. Поддержку же этому голосованию оказывает Россия.

Выборы, которые в Москве изначально предлагали вообще отменить, стали ответом на убийство "главы ДНР" Александра Захарченко, которого взорвали на пороге кафе "Сепар" 31 августа в Донецке.

Противники голосования в Украине говорят о том, что оно нарушает Минские договоренности. В Москве же утверждают, что этими территориями должен кто-то управлять, пока Минск буксует.

В Донецке основным кандидатом, явно поддержанным Кремлем, выступает врио "главы ДНР" Денис Пушилин. В Луганске - руководящий "республикой" Леонид Пасечник. Полную диспозицию перед голосованием в проблемном регионе уже анализировала "Страна" в материале "Под крылом Чайки".

"Страна" следит за выборами в режиме онлайн-хроники.

12:02 В соцсетях обсуждают позицию Петра Порошенко в отношении донбасских выборов.

"Порошенко ждет реакции стран Большой семерки, Европейского Союза и США в отношении выборов на неподконтрольных территориях на Донбассе.

Он ждет жесткой реакции мирового сообщества и очередную порцию санкций против России.

Он пытается убедить весь мир, что только Россия несет ответственность за происходящее на Донбассе.

Уже пять лет эта власть делает все от нее зависящее, чтобы вытолкнуть Донбасс и его жителей из Украины. Вычеркнуть их политически, экономически и идеологически. Страшный сон недокоалиции и ее Президента - это пять миллионов голосов Донбасса на выборах, которые кардинально меняют электоральную карту Украины. Поэтому они сделают все, чтобы война продолжалась как можно дольше, параллельно зарабатывая на ней деньги. Все человеческое давно разменяно на печеньки.

Такая позиция власти была бы невозможна без постоянной поддержки США и прочих "партнеров". У последних свои, совершенно внятные интересы. Они воюя руками украинцев, ослабляют экономику РФ и Европы, а значит геополитически становятся сильнее. Ради этого они готовы закрывать глаза на мерзкую, лживую и вороватую, но полностью управляемую киевскую власть", - отмечает в Facebook нардеп Евгений Мураев.

11:55 Сторонники "ДНР" (среди которых есть и противники Пушилина) обсуждают в соцсетях, что люди, несмотря на всеобщую апатию и усталость от ситуации, идут на участки.

"Конечно не 14й год, но думаю многие пошли голосовать не за, а вопреки", - пишет в Facebook Андрей Донецкий.

"Если люди пошли, то вопреки Украине и вопреки официальным наставлениям. Сейчас гуляли вокруг участка - людей особо и не видно, если честно. Может, попозже будут?", - спрашивает местная блогерша Евгения Мартынова.

"У нас все обычно, особых мер не увидела, люди идут равномерно, без аншлага, но стабильно, в основном среднего и старшего поколения, молодежь спит пока, но думаю после обеда и они будут", - отмечает дончанка Светлана Демченко.

11:46 Явка в "ДНР", по сообщениям сепаратистов, на данный момент составляет 40%. Такая ли она на самом деле - неизвестно.

11:31 Накануне глава СБУ Василий Грицак со ссылкой на разведданные заявил, что Пушилин победит, собрав 55% голосов, Пасечник - 63%, а явка составит 70% - намекая, что такие результаты уже заготовлены в Москве. Что ж, посмотрим, сбудется ли предсказание.

11:19 Вот такие "брендированные" символикой "ЛНР" урны носят представители сепаратистов по передовой.

Фото - Луганский информационный центр

11:05 В Луганске уверяют, что на полдень по местному времени (11:00 по Киеву) явка составила 43%.

10:34 Явка не везде одинаковая - есть участки, где всего несколько человек и урны по состоянию на 11 утра по местному времени заполнены едва ли на четверть.

Участок №59. Фото - Inside Donetsk

10:23 Российские СМИ показывают стрим из центра Донецка. На участках играет музыка - в основном российская эстрада от 90-х до наших дней. Где-то включают сборники песен, а где-то отдают предпочтение одному исполнителю - особой популярностью пользуется Олег Газманов с его неизменным "Офицеры".

10:15 Явка на 9 утра по Киеву составила 18,6%, заверяют в "ДНР".

9:58 Дончане продолжают обсуждать отсутствие связи Vodafone. "Сигнал есть, возможности звонить нет". "Вся ДНР без МТС. Это временно. Так надо для безопасности на выборах".

9:46 По сообщениям дончан из телеграм-канала для автомобилистов, по всему городу дежурят усиленные патрули дорожно-постовой службы и "зеленых человечков" - местной военной полиции.

9:34 Вечером в Донецке сразу после закрытия участков выступит белорусский певец Дмитрий Колдун, который уже неоднократно посещал неподконтрольные территории и числится в базе "Миротворца".

9:24 Накануне, 10 ноября, Петр Порошенко обратился к украинцам, живущим на территориях "ЛДНР" и призвал их не ходить на эти выборы.

Отметим, президент крайне редко апеллирует к жителям Донецка и Луганска, не особо комментируя их жизнь и проблемы. Этим больше занимаются подконтрольные Порошенко силовики. СБУ недавно разместила в Донецкой области борды, на которых пригрозила всем, кто пойдет голосовать, мерами воздействия.

9:13 "Избирательный бюллетень" в "ЛНР". Как видим, он дублируется на украинский язык.

Фото Сергея Белоуса, t.me/Sergey_Belous

9:00 Американский самолет-разведчик решил 11 ноября облететь линию разграничения на Донбассе.

8:47 Сторонники "ДНР" публикуют фото с выборов. По их утверждениям, вот как выглядит голосование на одном из участков Пролетарского района Донецка.

Участок №197 в Донецке. Фото - Inside Donetsk

8:32 К этому времени на участках и вокруг них ажиотажа не наблюдается. Более-менее организованно приходят бюджетники, студенты и силовики, которые часто появляются группами. Сами участки расположены достаточно кучно - не как в 2014 году, когда открыли только часть участков, из-за чего в "республике" появились очереди на голосование. Голосование идет практически в каждой школе.

8:19 Всего на территории "ДНР" открыто 408 избирательных участков. В "ЛНР" - 316.

8:12 В "ДНР" начались проблемы со связью. С утра в Донецке не работает Vodafone. Сепаратисты объясняют это повреждением оптоволоконной линии связи между Донецком и Луганском, называя произошедшее диверсией. При этом связь оператора "Феникс" в основном работает, хоть и не без перебоев.

Жители Донецка, общаясь в городских чатах, говорят, что скорее всего украинскую связь отключили намеренно - из соображений безопасности. Работающий "Феникс" полностью контролируется местными "властями".

8:00 Пушилин опубликовал в своем Telegram фото, как он бросает бюллетень.