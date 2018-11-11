В "ДНР" заявили о диверсии, в результате которой пострадала опорная сеть мобильного оператора "Феникс". Об этом сообщает телеграм-канал "Минсвязь ДНР".

"Оборудование опорной сети ГП "Республиканский оператор связи" было затронуто из-за диверсионных действий, направленных на повреждение оптоволоконной магистрали в северо-восточной части Донецкой Народной Республики. Это привело к исчезновению сервисов у абонентов "Феникса" в Торезе и Снежном сегодня утром, 11 ноября", - говорится в сообщении.

Также телеграм-канал уточняет, что проблема уже локализована и место обрыва определено, технические службы выдвинулись на место для проведения восстановительных работ.

"Критических проблем с предоставлением сервисов нет, возможны кратковременные проблемы со связью в отдельных районах", - говорится в сообщении.

Также появилась информация о том, что на территории ЛДНР пропала мобильная связь Vodafone, которую позже подтвердили в "Минсвязи".

Напомним, сегодня, 11 ноября, на оккупированной территории Донбасса проводят выборы глав "ДНР" и "ЛНР".

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД Украины заявили, что из-за выборов в "ЛДНР" на Россию наложат новые санкции.