К попытке дискредитации первого замдиректора Госбюро расследований Ольги Варченко путем организации секс-скандала вокруг персоны ее мужа - замначальника Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко, может быть причастно руководство Управления государственной охраны (УГО отвечает за охрану первых лиц государства включая президента Украины).

Об этом сообщает информированный источник "Страны" в органах прокуратуры, ссылаясь на оперативные материалы, оказавшиеся в его распоряжении.

По данным источника, еще летом текущего года шеф Варченко - директор ГБР Роман Труба приходил к первому заместителю начальника Управления госохраны - Владимиру Дахновскому. Предполагается, что с замом Валерия Гелетея руководитель "украинского ФБР" проговаривал вопросы сбора компрометирующей информации на Варченко и ее окружение.

После чего Дахновский дал команду оперативным сотрудникам УГО собирать сведения о заме Трубы и те начали комплекс соответствующих мероприятий.

Владимир Дахновский и президент Петр Порошенко

В то же время, о действиях сотрудников УГО стало известно семье Варченко - как через возможности самой замдиректора ГБР, так и через каналы ее супруга. Информация о сборе информации на них нашла свое документальное подтверждение: именно по ключам, выданным сотрудникам УГО был осуществлен вход в базы данных, и проводилась проверка Варченко и ее мужа.

После чего Ольга Варченко обратилась с соответствующим заявлением, по факту которого было заведено уголовное производство о незаконном сборе информации о ее личности сотрудниками Управления госохраны.

И в минувший четверг, 8 ноября, по этому делу прошла серия обысков сотрудниками Главной военной прокуратуры в ведомстве Гелетея.

По информации нашего собеседника, следственные действия осуществлялись в Департаменте оперативного обеспечения госохраны, а именно у его руководителя - полковника Cергея Чайковского, его подчиненных Полунина и Пехоты, а также еще нескольких человек. У всех указанных лиц были изъяты системные блоки и мобильные телефоны. На время расследования они отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Генерал Дахновский (крайний слева) и полковник Чайковский (второй справа)

С учетом этих факторов, сторона Варченко не исключает, что "тиндер-скандал" вокруг персоны ее мужа также мог быть спланирован и реализован с непосредственным участием Трубы и подчиненных Гелетея.

При этом, чтобы отвести подозрения от директора ГБР, аккурат к началу событий, директор Госбюро расследований отбыл в отпуск за границу. Однако с учетом информации, которую Варченко передала "на верх", срочно был отозван и вернулся в Киев.

Напомним, что 7 ноября студентка КПИ Наталья Бурейко обвинила мужа Ольги Варченко в сексуальных домагательствах и угрозах жизни. Варченко опроверг это, назвав происходящее широкомасштабой информационной атакой, связанной с персоной его супруги. Позднее Бурейко подала заявление об угрозах в прокуратуру, но вскоре открестилась от этого, и извинилась перед четой Варченко.

Как писала "Страна", секс-скандал пришелся аккурат на тот момент, когда внешняя конкурсная комиссия решала дальнейшую судьбу 27 так и не назначенных Трубой руководителей ключевых подразделений ГБР, а в Окружном админсуде рассматривался иск о его подпадании под люстрацию. В деталях этой истории также можно разобраться с помощью материалов видеоблога "Ясно.Понятно".