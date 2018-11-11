Стало известно, сколько заработают участницы воссоединенной группы Spice Girls за свой концертный тур по Британии. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Сообщается, что за шестидневный тур по стране группа заработает 2,8 миллиона долларов.

Билеты поступили в продажу 10 ноября и сразу же были распроданы. Организаторам пришлось добавить еще четыре даты выступлений в Лондоне и Манчестере. Spice Girls собираются выступить на стадионах по всей Британии: в Манчестере, Ковентри, Сандерленде, Эдинбурге, Бристоли и Лондоне.

Отмечается, что перекупщики взвинтили цены с 149 почти до 1100 фунтов стерлингов за билет. Отметим, что выступления группы пройдут без Виктории Бекхэм.

Ранее "Страна" сообщала, что Spice Girls официально объявили о воссоединении.

Также Spice Girls решили воссоединиться и записать новый альбом.