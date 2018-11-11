Британский боксер Тони Белью объявил о завершении карьеры после поражения от украинца Александра Усика. Об этом сообщает Boxingscene.

Тони Белью покидает ринг, фото: boxingscene.com

"Я проиграл величайшему человеку, с которым когда-либо выходил на ринг, желаю ему всяческих успехов в дальнейшем. Для меня же это определенно конец", - сказал британский боксер.

Напомним Александр Усик победил Белью в весовой категории до 90,71 кг, нокаутировав соперника в восьмом раунде. Таким образом украинский боксер защитил звание абсолютного чемпиона мира. 35-летний Белью ранее говорил, что бой с Усиком будет последним в его карьере, но во время пресс-конференции перед поединком высказывал уверенность в своей победе.

Беллью стал чемпионом мира по версии WBC в 2016 году. После этого он один раз защитил титул.

Ранее "Страна" писала о том, что Усик и Белью провели дуэль взглядов и наговорили друг другу комплиментов.

Также мы сообщали, что Зинченко накануне боя Усик - Белью пожелал украинцу удачи и подарил футболку "Манчестер Сити".