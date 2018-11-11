В воскресенье, 11 ноября, в так называемых "ЛДНР" начались "выборы". Об этом передает ТАСС.

"На 08:15 каких-либо провокаций и нарушений на избирательных участков зафиксировано не было. Процесс волеизъявления начался по всем нормам", - рассказала "председатель "ЦИК ДНР" Ольга Позднякова.

Ранее она сообщила, что на каждом избирательном участке организовано дежурство медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и работников МЧС "ДНР".

Позднякова также рассказала о факте вандализма на одном из избирательных участков в Кировском районе Донецка, где на стены были нанесены различные надписи.

"ЦИК ДНР известно об этом факте, но каких-либо последствий для выборов это не несет. Рисунки не несли агитационного содержания. Это был факт подросткового хулиганства", - отметила она.

Позднякова добавила, что предварительные результаты объявят сегодня в полночь.

Напомним, что за пост так называмеого "главы "ДНР" борются пять кандидатов - Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев.

Ранее сообщалось, в посольстве США назвали "выборы в ЛДНР" бутафорскими и не соответствующими стандартам ОБСЕ.

Также посольство США потребовало отменить "выборы в ЛДНР".