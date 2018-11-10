В Дружковке состоялся матч 16-го тура чемпионата Украины по хоккею - чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и МХК "Динамо". История противостояний клубов в нынешнем сезоне насчитывала 3 встречи, завершившихся с общим счётом 13:10 в пользу дончан.

Фото: hcdonbass.com

К удивлению болельщиков, игра не стала сверх-результативной. Первое же удаление харьковчан реализовал защитник "Донбасса" Владислав Гончаров, забросивший свою дебютную шайбу в Украинской хоккейной лиге. Второй период прошёл на встречных курсах, но уверенно играли голкиперы обеих команд, передает пресс-служба донецкого клуба.



МХК "Динамо" и "Донбасс" поочерёдно владели преимуществом и в третьем периоде. Лишь на 57-й минуте Виктор Захаров смог удвоить счёт и прервать 6-матчевую безголевую серию, воспользовавшись удобной передачей Александра Костикова. Харьковчане выпустили шестого полевого игрока на последних секундах встречи, но "размочить" Богдана Дьяченко не смогли - он оформил второй шатаут в сезоне.



Таким образом "Донбасс" сократил отставание от "Днепра" до 7 очков, однако херсонцы имеют одну игру в запасе. МХК "Динамо" же опережает "Белый Барс" на один балл, но белоцерковцы свой 16-й матч сыграют уже 13 ноября против "Ледяных Волков". Начало встречи в 16:45, прямая трансляция - на сайте XSPORT.ua.



"Донбасс" - МХК "Динамо" 2:0 (1:0; 0:0; 0:0)



Шайбы: 1:0 Гончаров (Кирющенков - больш.), 11:45. 2:0 Захаров (Костиков, Кирющенков), 56:21.



"Донбасс": Дьяченко; Гончаров - Романенко, Сильницкий - Скрипец, Григорьев - Воронин, Ордынский - Александров; Кирющенков - Кузьмик - Коренчук (А), Чердак - Захаров (К) - Костиков (А), Луговой - Новиков - Денискин, Свищев - Мазур - Мостовой.



МХК "Динамо": Мамедов; Жовнир - Дегтярёв (А), Лисин - Наливайко, Шматько - Бабчук; Кобиков - Ромащенко (К) - Олейник, Худяков - Максименко (А) - Гайдамака, Колядинский - Праведный - Скребела.

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