Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийцей журналиста Джамаля Хашогги является один из 18 задержанных человек в Саудовской Аравии. Об этом пишет издание Daily Saba.

Турецкий лидер сообщил, что Эр-Рияд знает, что среди 15 саудитов, которые прибыли в Стамбул накануне пропажи журналиста 2 октября, есть и его убийца.

"15 человек, которые прибыли в Стамбул и которые находятся среди 18 задержанных саудовскими властями, точно знают, кто убил Джамаля Хашогги и где его тело. Саудовская Аравия может узнать это, заставив говорить этих 15 человек", - отметил глава Турции.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган заявил, что Турция передала аудиозаписи по делу Хашогги четырем странам.

Также Трамп и Макрон требуют раскрыть все детали убийства журналиста Хашогги.