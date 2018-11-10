В начале декабря Верховная Рада может принять государственный бюджет. Об этом рассказал народный депутат Игорь Кононенко, передает пресс-служба БПП.

Политик отметил, что когда проект бюджета рассматривался в первом чтении, к нему было много предложений депутатов, однако, все учесть невозможно, учитывая доходную часть бюджета.

"В четверг мы проголосовали очень важный закон - изменения в Налоговый кодекс, которые, после принятия во втором чтении и подписания президентом, дадут возможность увеличить доходную часть бюджета. Поэтому я абсолютно оптимистично смотрю на принятие бюджета и думаю, что в начале декабря мы его проголосуем, а возможно и раньше", - рассказал Кононенко.

Ранее "Страна" сообщала, что за десять месяцев 2018 года дефицит госбюджета составил 4,8 млрд гривен.

Также в Кабмине назвали точную дату принятия госбюджета-2019.