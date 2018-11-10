На чемпионате мира по боевому самбо в Бухаресте украинец сделал предложение своей девушке прямо на татами после поединка. Об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

После "серебрянного" финала Андрей Кучеренко сделал предложение руки и сердца своей любимой.

"Хотя мне сегодня не удалось победить, но у меня есть "золото"! Это Виктория", - заявил после поединка спортсмен. Девушка приняла предложение парня, сказав заветное: "Я согласна".

Отметим, что во второй день чемпионата мира в Бухаресте украинцы завоевали четыре медали - два "серебра" и две "бронзы". Теперь в активе украинской команды девять медалей (2 - 4 - 3). А Для Кучеренко это третья серебряная медаль чемпионатов мира - до этого он был вторым в Софии-2016 и Сочи-2017.

Фото: sambo.net.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Жан Беленюк стал серебряным призером чемпионата мира по греко-римской борьбе.

Также украинка завоевала золото молодежного чемпионата мира по дзюдо.