В Египте археологи раскопали редкую коллекцию мумифицированных кошек. Об этом сообщает France 24.

Мумии животных нашли в гробнице времен Пятой династии фараонов, датируемой около 2,5-2,35 тыс. лет до н.э. Ученые также среди десятков кошачьих мумий нашли позолоченные статуи кошек и бронзовую статую древнеегипетской кошачьей богини Бастет.

Кроме того, в гробнице нашли множество мумифицированных жуков-скарабеев, которых египтяне использовали как амулеты.

Артефакты были обнаружены в семи гробницах, найденных в последние полгода на окраине комплекса пирамиды фараона Усеркафа в древнем некрополе Саккара, к югу от Каира.

Фото: twitter.com

Напомним, в Египте археологи раскопали еще одного Сфинкса.

Также археологи нашли скелет жителя древнего города Помпеи, который умер от удушья.