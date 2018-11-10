Во Франции суд выдвинул обвинения четырем подозреваемым в подготовке теракта против президента Эмманюэля Макрона. Об этом передает ТАСС.

Обвинения выдвинуты по статьям "Создание преступного сообщества с целью терроризма" и "Владение оружием в связи с террористической целью".

Напомним, что правоохранители задержали шесть человек, планировавших нападение на Эммануэля Макрона. Операции по задержанию были проведены в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Согласно источникам в правоохранительных органах, они намеревались совершить нападение на президента во время его поездки по стране в связи с празднованием 100-летия окончания Первой мировой войны. Позже двое из них были отпущены на свободу.

Ранее "Страна" сообщала, что Макрон и Меркель торжественно открыли мемориал в память об окончании Первой мировой войны.

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