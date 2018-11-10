Известный рэпер Snoop Dogg демонстративно выкурил косяк перед Белым домом
Известный американский рэпер Snoop Dogg выкурил сигарету с марихуаной в столице США, Вашингтоне, прямо перед Белым домом. Видео об этом он выложил на своей странице в Instagram.
Артист провел виртуальную экскурсию для своих поклонников с косяком в зубах, при этом нецензурно ругаясь.
"Я у Белого дома, курю. Нах** президента", - сказал музыкант в видео.
Отметим, что Snoop Dogg в Вашингтоне представит пьесу "Выкуп коня", в которой он сыграет одну из ролей. Всего запланировано пять выступлений артиста.
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Ранее "Страна" сообщала, что известный рэпер Snoop Dogg выпустит кулинарную книгу, как правильно запекать макароны с сыром.
Также Рэпер Snoop Dogg застрелил Трампа в своем новом клипе.
Напомним, что фанаты рэпера Snoop Dogg на концерте обрушили ограждения и травмировались.