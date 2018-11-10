Известный американский рэпер Snoop Dogg выкурил сигарету с марихуаной в столице США, Вашингтоне, прямо перед Белым домом. Видео об этом он выложил на своей странице в Instagram.

Артист провел виртуальную экскурсию для своих поклонников с косяком в зубах, при этом нецензурно ругаясь.

"Я у Белого дома, курю. Нах** президента", - сказал музыкант в видео.

Отметим, что Snoop Dogg в Вашингтоне представит пьесу "Выкуп коня", в которой он сыграет одну из ролей. Всего запланировано пять выступлений артиста.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений snoopdogg (@snoopdogg) 7 Лис 2018 р. о 1:52 PST

Ранее "Страна" сообщала, что известный рэпер Snoop Dogg выпустит кулинарную книгу, как правильно запекать макароны с сыром.

Также Рэпер Snoop Dogg застрелил Трампа в своем новом клипе.

Напомним, что фанаты рэпера Snoop Dogg на концерте обрушили ограждения и травмировались.