Над временно оккупированным Донбассом снова глушили беспилотник СММ ОБСЕ, что едва не стало причиной потери контроля над ним. Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Инцидент произошел вечером 8 ноября возле населенного пункта Корсунь.

"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия попал под серьезное глушения. Вечером 8 ноября, пролетая над районами вблизи н. п. Корсунь (неподконтрольный правительству, 31 км на северо-восток от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения. Инцидент оценен как крайне серьезный, поскольку большинство систем контроля и связи (в том числе резервные системы) между наземной станцией контроля и БПЛА не функционировали", - сказано в отчете миссии.

В СММ добавили, что, несмотря на серьезность глушения, команда операторов восстановила контроль над беспилотником "после того, как он в аварийном режиме оставил район, где отмечалось глушение".

Напомним, на Донбассе задержали мужчину, запустившего беспилотник над воинской частью.

Также над украинским арсеналом зафиксировали появление загадочного беспилотника.