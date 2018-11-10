В США власти штата Флорида пересчитают голоса на выборах при помощи машины. Об этом сообщает агенство Reuters.

Отмечается, что новые результаты выборов станут известны не позднее 15 ноября.

Добавим, что согласно имеющимся результатам, победителем выборов является республиканец Рик Скотт, однако демократ Билл Нельсон отстал от него на 12,5 тысяч голосов, что составляет около 0,15% от числа всех проголосовавших.

Сенатские выборы во Флориде стали широко обсуждать после заявления Скотта о том, что демократы могли организовать вбросы в избирательных округах Броуард и Палм Бич.

Напомним, что в США демократы берут под контроль Палату представителей, а республиканцы - Сенат.

Также после потери большинства в Палате представителей Трамп поздравил демократов с победой.