В субботу, 10 ноября, в киевском аэропорту "Жуляны" из-за сильного тумана отменили несколько авиарейсов.

Так, компания Wizz Air отменила вылеты в Вену, Лиссабон, Франкфурт и Гданьск. А перевозчик Ernest Airlines отменил перелеты из Киева в Болонью и Бергамо. Также Belavia отменила свой рейс в Минск.

Фото: iev.aero

Также из-за непогоды в украинской столице не смогли сесть самолеты рейсом из Братиславы, Дортмунда, Болоньи, Гданьска, Минска, Неаполя, Аммана, Вены и Франкфурта.

Фото: iev.aero

Ранее "Страна" сообщала, что Харьковский аэропорт отменяет и задерживает рейсы из-за сильного тумана.

Также из-за тумана в аэропорту "Киев" задерживают и отменяют авиарейсы.

Напомним, что в аэропорту Египта застряли около 200 украинских туристов .