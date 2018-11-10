В 2019 году создадут Всемирную цифровую сеть координаторов по борьбе с терроризмом. Заместитель Генсека ООН, глава управления по борьбе с терроризмом Владимир Воронков в Москве заявил, что создание подобной сети станет важным элементом диалога по безопасности. Об этом передает ТАСС.

"Это будет способствовать укреплению существующих антитеррористических партнерств и взаимодействию государств - членов ООН, международных организаций и форумов в направлении дальнейшего развития международного сотрудничества", - отметил он.

Отмечается, что у Воронкова состоялся ряд встреч, в частности с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, директором ФСБ Александром Бортниковым, директором Службы внешней разведки России Нарышкиным.

Напомним, ООН обвинила США в экономической войне против обычных иранцев.

Также Совет безопасности ООН признал, что ситуация на Донбассе не меняется к лучшему.