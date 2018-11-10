И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о полезных свойствах жиров для организма человека. Об этом чиновник сообщила в Facebook.

"Полезные свойства жиров в вашем рационе обеспечат организм энергией, будут поддерживать рост клеток и помогут организму контролировать уровень холестерина и поглощать жизненно необходимые питательные вещества", - пишет Супрун.

Глава Минздрава подчеркнула, что при разнообразном питании нет заболеваний печени, а уровень холестерина в крови будет в норме. Без холестерина может возникнуть депрессия, авитаминоз, слабый иммунитет или даже бесплодия.

Супрун дала несколько полезных советов по поводу употребления жиров:



"1. Сохраняйте баланс жирности молочных продуктов

Обезжиренная молочная продукция теряет витамины A и D и не вызывает ощущение сытости, что может заставить нас переедать. Поэтому обязательно следует употреблять необходимое количество молочных продуктов, особенно с высокой жирностью. Стоит понимать, что если не превышать дневную норму калорий, то жирное молоко или йогурт не влияют на вес.

2. Старайтесь не жарить на растительном масле

Идея жарки на растительном масле является не самым здоровым решением, поскольку при нагревании масла могут становиться вредными, а еда - слишком жирной и калорийной. Лучше меньше жарить, и употреблять масла в салате.

3. Обязательно внесите в свой рацион рыбу

Рыба - это хороший источник омега-3 жирных кислот и профилактика ненужных воспалений. Особенно 200 или 300 грамм рыбы или моллюсков в неделю обеспечат организм полезными жирами. Именно рыба (а не рыбий жир) полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний или лучшего умственного развития детей.

4. Занимайтесь физическими упражнениями

Физические аэробные нагрузки не просто нормализуют холестерин, а сожгут лишние калории. Исследования показали, что бегая еженедельно по 16 километров в течение хотя бы 10 месяцев, вы нормализует также и баланс холестерина", - написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, Супрун напомнила украинцам, как важно сортировать мусор и жить подальше от свалки.

Также Супрун рассказала, сколько молока можно пить людям, у которых непереносимость лактозы.