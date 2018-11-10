На заседании комитета министров совета Европы рассмотрят проведение выборов в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Также вопрос о фейковых выборах внесут в повестку дня заседания совета министров ЕС по иностранным делам.

"Мы обеспечили, чтобы этот вопрос незаконного проведения так называемых выборов был внесен в повестку дня заседания совета министров ЕС по иностранным делам. На ближайшем заседании комитета министров совета Европы этот вопрос также внесен в повестку дня", - говорится в заявлении президента.

Отмечается, что 12 ноября на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене вопрос незаконных выборов на оккупированном Донбассе будет вне очереди внесен в повестку дня.

Также Порошенко добавил, что Украина начала консультации по данному вопросу с постоянными членами совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Фото: president.gov.ua

Напомним, в посольстве США назвали "выборы в ЛДНР" бутафорскими и не соответствующими стандартам ОБСЕ.

Также в ОБСЕ заявили, что не признают "выборы в "ЛДНР" и призвали Россию не подрывать Минские соглашения.