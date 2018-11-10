Во время спектакля известного российского артиста Михаила Ефремова окунули лицом в торт. Об этом сообщает РИА "Новости".

Забавный случай произошел во время спектакля "Чапаев и Пустота". Отметим, что специалист по связям с общественностью театра рассказал, что актера окунули лицом в торт накануне его дня рождения. В этот момент он исполнял роль главного врача психиатрической больницы и комдива Чапаева.

Позже PR-менеджер спектакля Константин Филиппов уточнил, что таким образом коллеги поздравили Ефремова с 55-летием.

"Во время спектакля в самый неожиданный для актера момент актер Павел Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо", - сказал Филиппов.

Он добавил, что эта шутка понравилась как самому Ефремову, так и зрителям.

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