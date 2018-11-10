Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель торжественно открыли памятную плиту на мемориале Компьенского перемирия во французском департаменте Уаза. Об этом передает "Интерфакс".

"По случаю столетия перемирия 11 ноября 1918 года господин Эммануэль Макрон, президент Французской Республики, и госпожа Ангела Меркель, канцлер Федеративной Республики Германии, подтвердили здесь значение франко-германского примирения для блага Европы и мира", - гласит надпись на французском и немецком языках на памятной плите на месте подписания перемирия в Первой мировой войне.

Отметим, что данный мемориал имеет историческое значение.

"Здесь 11 ноября 1918 года пала преступная гордыня Германской империи, побежденной свободными народами, которые она пыталась поработить", - сказано на камне.



Макрон и Меркель возложили венок к памятнику, и после минуты молчания посетили копию вагона, в котором в 1918 году было подписано перемирие. Президент Франции и канцлер Германии расписались в "золотой книге" компьенского музея.

Напомним, 11 ноября во Франции, на территории которой разворачивались основные события Первой мировой войны, состоятся памятные торжества, на которых ожидают более 60 зарубежных глав государств и правительств.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко прибыл во Францию на памятную церемонию в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой.

Также известно, чему посвящена встреча Порошенко, Макрона, Трампа и других лидеров в Париже и почему выбрана дата 11.11 в 11:00.