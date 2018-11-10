В субботу, 10 ноября, президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочим визитом во Францию. Во Франции глава государства примет участие в памятных и торжественных мероприятиях по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны. Об этом сообщает "Укринформ".

"Глава государства по приглашению Президента Франции Эмманюэля Макрона примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума во имя мира" по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне, а также в круглом столе на тему: "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?" - заявили в АП.

Ранее "Страна" сообщала, чему посвящена встреча Порошенко, Макрона, Трампа и других лидеров в Париже и почему выбрана дата 11.11 в 11:00.

Также мы рассказывали, что Порошенко разместил рекламу с цитатой украинского коммуниста.