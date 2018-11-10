Дерзкая кража произошла вчера в Киеве, 9 ноября, в кабинете заместителя главного врача по экономическим вопросам Александровской больницы Светланы Овчар.

Как узнала "Страна" из собственных источников в Нацполиции, с заявлением Светлана Овчар обратилась в правоохранительные органы столицы около 09.00.

Одна из руководительниц крупной больницы заявила, что "по адресу улица Шелковичная,39 / 1, в своем кабинете в админкорпусе Александровской больницы выявила кражу дамской сумочки, в которой находились деньги - 1000 евро и личные документы".

Каким образом воры проникли в кабинет заместительницы руководителя больницы, если ключи были только у хозяйки кабинета и уборщиков, выясняет полиция. Заведено уголовное производство по ч.1 ст. 185 УК Украины - Кража. Оперативники просматривают камеры наблюдения, чтобы вычислить больничных воров.

Ранее "Страна" сообщала, что на Печерске квартет грабителей на "литовских бляхах" грабит прохожих при помощи газа.

Также мы рассказывали, что на Печерске повторно украли Lexus, который уже угоняли год назад