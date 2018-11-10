В субботу, 10 ноября, скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Актриса умерла на 44-м году жизни в больнице после продолжительной тяжелой болезни.

"Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и творческим талантом. Высказываем искреннее сочувствие семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал и работал с Юлией Волчковой", - говорится в сообщении.

В Театре драмы и комедии актриса работала с 1995 года. Волчкова снялась в более чем 30 киноработах. Среди них - украинские фильмы "Нити судьбы", "Роксолана, пленница султана" и "Вальдшнепы".

Фото: facebook.com/teatrnalevomberegy

Напомним, ранее умерла актриса Наталья Корчагина.

Также в Киеве скончалась известная актриса Неонила Крюкова.