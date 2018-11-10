После подписания оппозиционными силами документа о сотрудничестве Юрий Бойко и Вадим Рабинович рассказали о своих совместных целях на выборах-2019.

Основная задача оппозиции на данный момент - вывести единого кандидата от юга-востока и центра Украины во второй тур президентских выборов и победить.

Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne.

Видео: Вадим Рабинович

"Задача номер один - вывести кандидата от юго-востока и центра Украины во второй тур президентских выборов и победить, и таким образом сломать систему вакханалии, построенной этой властью. Пора понять, что так жить мы больше не можем - это не Европа. Поэтому два самых рейтинговых кандидата юга, востока и центра страны - Бойко и Рабинович - объединились в единую структуру. И это означает, что у единого кандидата есть все шансы победить", - заявил Вадим Рабинович.

Он также отметил, что политики, которые выступают против объединенной оппозиции и идут на выборы сепаратно - предают интересы своих избирателей.

"Каждый, кто сегодня говорит, что не нужно идти на выборы, кто говорит, что не нужно объединяться - он предает избирателей, потому что только единой колонной мы можем спасти страну от того, что происходит", - считает парламентарий.

В свою очередь, сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в прямом эфире телеканала 112 Украина подтвердил, что уже есть несколько партий, которые готовы присоединиться к объединению "Оппозиционная платформа - За життя".

"Сегодня мы видим еще 5-6 партий, которые присоединятся к нам. Еще не завершены переговоры. Такие переговоры идут, в ближайшее время они материализуются. Мы ожидаем, что весь "Оппозиционный блок" присоединится к нам так же, как мы ожидаем всех, кто хочет мира и стабильности. Уверен, что все те политические силы, которые имеют общие идеологические позиции - они будут с нами", - отметил Юрий Бойко.

Напомним, что в пятницу, 9 ноября состоялось подписание Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем соглашения о создании объединения "Оппозиционная платформа - За життя". Согласно документу, предполагается выдвижение единого кандидата от оппозиционного объединения на президентские выборы, а также совместное участие представителей объединения в парламентских и местных выборах.