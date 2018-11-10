Всемирно известный музыкант Элтон Джон рассказал о последних днях культового певца и солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом передает Bored Panda.

Британский артист высказался сразу после премьеры фильма-мюзикла "Богемская рапсодия". Элтон рассказал, что узнал о болезни Меркьюри через несколько дней после поставленного ему диагноза. Певец лично сообщил о своей болезни Элтону.

"Он знал, что его ждет смерть, мучительная смерть. Но Фредди был невероятно храбрым. Он делал вид, что ничего не происходит, выступал с Queen продолжал быть веселым, эпатажным и невероятно щедрым человеком, каким и был всегда", - подчеркнул Элтон.

Артист рассказал, какие мучения перед смертью испытывал Меркьюри.

"Перед концом его тело было покрыто болячками от саркомы Капоши. Он был почти слепой. И был очень слабый, даже чтобы стоять", - отметил он.

Музыкант отметил, что даже через месяц после смерти Меркьюри он получил от него рождественский подарок - картину своего любимого художника - Генри Скотта Тука.

"Я был просто сломлен и в свои 44 года рыдал как ребенок. Этот прекрасный человек, умирая от СПИДа, даже в свои последние дни жизни каким-то образом нашел мне замечательный подарок на Рождество", - рассказал Элтон Джон.

Напомним, к выходу в прокат "Богемской рапсодии" Ани Лорак вместе с музыкантами со всего мира исполнила хиты Queen. Видео.

Также мы сообщали, что в "Богемской рапсодии" прозвучат редкие записи музыкантов.