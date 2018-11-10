В США утверждают, что бывший руководитель американского ФБР Джеймс Коми не соблюдал технику безопасности при работе с секретной информацией. Об этом пишет New York Post.

В частности, издание сообщает, что Коми использовал личную почту, чтобы обсуждать дела государственной важности. Так, по данным министерства юстиции США, экс-директор ФБР переписывался через Gmail с главой его администрации. При этом переписка заняла более тысячи страниц.

В минюсте заявили, что из всех писем 7 точно содержат конфиденциальную информацию. При этом сам Коми обвинение опровергает, ранее он уже заявлял, что не использовал личную почту для обсуждения секретной информации.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми еще в 2017 году.

Также мы писали, что Трамп назвал экс-главу ФБР Коми "слабым и лживым слизняком".