Российского бизнесмена, владельца ФК "Монако" Дмитрия Рыболовлева, которого 6 ноября арестовали по подозрению в коррупции и "торговле влиянием", освободили под условие судебного контроля. Об этом со ссылкой на представителя миллиардера Дмитрия Чечкина сообщает "Интерфакс".

По словам Чечкина, арестовавшая Рыболовлева прокуратура Монако отпустила его "не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля". Так как ему не запретили покидать государство и он свободен в перемещениях, после освобождения Дмитрий Рыболовлев приехал в Москву. О том, собирается ли он возвращаться обратно, не сообщается.

Напомним, Рыболовлев подал в суд на арт-дилера Ива Бувье, который, как он считал, обманул его, заставив переплатить 1 миллиард долларов. В ходе разбирательств в суде разгорелся коррупционный скандал, из-за которого министр юстиции Монако Филипп Нармино вынужден был уйти в отставку.

Также мы писали, что Дмитрий Рыболовлев попал в список политиков и бизнесменов России из "кремлевского доклада" США.