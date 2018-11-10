В субботу, 11 ноября на относительно близком расстояним от Земли пролетит астероид 2015 TB145. Об этом сообщает портал Space.com.

Сообщается, что космическое тело подойдет к нашей планете на расстояние 38 млн. км.

Отмечается, что астероид 2015 TB145 получил название "Комета смерти" из-за характерной формы, которая напоминает человеческий череп.

Исследователи напомнили, что астероид 2015 TB145 попал в поле зрения ученых в 2015 году, когда пролетел у Земли на расстоянии полумиллиона км. Тогда специалистам удалось сделать снимки кометы.

Ученые подчеркнули, что новое приближение космического тела не представляет опасности для Земли из-за расстояния и незначительных размеров самого астероида.

Фото: space.com

Напомним, что ученые узнали, что комета Невероятный Халк, которая угрожала Земле, распалась в космосе.

Также к Земле приближается смертоносная комета "мать Тунгусского метеорита".