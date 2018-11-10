Так называемые "выборы в ЛДНР", запланированные сепаратистами на 11 ноября, являются фарсом. Об этом идет речь в очередном заявлении посольства США в Украине на эту тему, опубликованном на его странице в Twitter.

В посольстве утверждают, что выгоду от участия в этих "выборах" получат только приспешники России на востоке Украины, а не украинский народ. Также в заявлении речь идет о том, что жители Донбасса не должны участвовать в этом фарсе.

Скриншот: Twitter/ U.S. Embassy Kyiv

Напомним, Посольство США ранее уже потребовало отменить "выборы в ЛДНР".

Также мы писали, что в посольстве США назвали "выборы в ЛДНР" бутафорскими и не соответствующими стандартам ОБСЕ.

Кроме того, в ОБСЕ заявили, что не признают "выборы в "ЛДНР" и призвали Россию не подрывать Минские соглашения.