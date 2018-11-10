Под Ровно автобус с пассажирами влетел в грузовик, трое погибших. Фото
В Ровненской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"Сегодня, 10 ноября, на трассе "Киев-Чоп", вблизи села Пустоиванье, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель и два пассажира микроавтобуса погибли", - сказано в сообщении.
На месте ДТП работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и спасатели.
Фото: rv.npu.gov.ua
Ранее "Страна"сообщала, что пострадавшую в ДТП с грузовиком помощницу нардепа Лещенко отпустили из больницы.
Также в Сети появилось видео ДТП с грузовиком и автомобилем нардепа Лещенко.