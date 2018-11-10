В Ровненской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Сегодня, 10 ноября, на трассе "Киев-Чоп", вблизи села Пустоиванье, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель и два пассажира микроавтобуса погибли", - сказано в сообщении.

На месте ДТП работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и спасатели.

Фото: rv.npu.gov.ua

Ранее "Страна"сообщала, что пострадавшую в ДТП с грузовиком помощницу нардепа Лещенко отпустили из больницы.

Также в Сети появилось видео ДТП с грузовиком и автомобилем нардепа Лещенко.