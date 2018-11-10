В Киеве сотрудники прокуратуры и полиции задержали девушку, которая торговала запрещенным психотропным веществом под видом таблеток для похудения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным правоохранителей, 35-летняя харьковчанка наладила торговлю через интернет-магазин. Силовикам удалось зафиксировать факт продажи 62 капсул запрещенного психотропного вещества "сибутрамин", которое женщина выкладывала под видом таблеток для похудения. За 30 капсул предприимчивая харьковчанка просила 500 гривен.

Правоохранители провели обыск в квартире женщины и нашли там 31 блистер наркотического вещества и банковскую карточку, на которую переводились деньги. Харьковчанку задержали, ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Напомним, в Киеве под суд отдали работника полиции и двух его сообщников, торговавших наркотиками.

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