В Турции на военном складе произошел взрыв. Взрыв прогремел в пятницу, 9 ноября на военном складе на юго-востоке страны. В результате происшествия погибли по меньшей мере семь военнослужащих. Об этом сообщает турецкое государственное агентство "Анадолу".

"Семь турецких солдат были убиты, а около 25 человек получили ранения в результате взрыва боеприпасов", – заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

В министерстве обороны Турции отметили, что взрыв произошел во время учебных стрельб. "Взорвались дефектные боеприпасы", - сообщили в военном ведомстве.

По данным местного телеканала Habertürk, причиной взрыва стала неисправность тяжелого вооружения.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева прогремели три взрыва во время акции против незаконной застройки Андреевского спуска.

Также прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах в Ичне.