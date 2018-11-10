Накануне боя Усик - Белью, который состоится сегодня, 10 ноября, в Манчестере, букмекеры принимают ставки и делают прогнозы об исходе поединка. Об этом сообщает Isport.

По мнению букмекеров, у абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика (15-0, 11 КО) больше шансов одержать победу, чем у его соперника, британского экс-обладателя титула WBC Тони Белью (30-2-1, 20 КО).

Ставки на победу украинского боксера принимаются с коэффициентом 1,14, на победу британского спортсмена - 5,5, а шансы на ничью оцениваются в 26,0.

Напомним, ранее мы писали, что на счету Усика 15 профессиональных боев и ни одного поражения. За плечами Белью 30 боев, из них 2 два поражения и одна ничья. Также мы анонсировали текстовую трансляцию поединка, которую "Страна" будет вести с 22:30 10 ноября.

Кроме того, сообщалось, где 10 ноября смотреть бой Александр Усик vs Тони Белью.