В Херсонской области военный торговал оружием и взрывчаткой. Фото
В Херсонской области задержали военного контрактной службы по подозрению в незаконной продаже взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщили в СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется в Херсонской области, в незаконной реализации средств поражения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военный незаконно хранил взрывчатку и боеприпасы для продажи в тайнике, обустроенном в лесополосе вблизи территории воинской части. Военный был задержан после сбыта 5 кг взрывчатки и около 200 патронов различного калибра.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.
Фото:ssu.gov.ua
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