На Кубке мира по плаванию, который проходит в Токио с 9 по 11 ноября, украинцы добыли "золото" и "бронзу". Об этом идет речь на официальном сайте Федерации плавания Украины.

В частности, лучшим пловцом вольным стилем на дистанции 1500 метров стал украинец Михаил Романчук. Его соотечественник Сергей Фролов получил бронзу в этой же категории.

Отметим, что второе место занял Taкеда Сиого из Японии. При этом разрыв между первым и вторым местом составил около 6 секунд, между вторым и третьим - примерно столько же.

Скриншот: usf.org.ua

Напомним, Чемпион Европы по плаванию украинец Романчук задумался о смене гражданства.

Также мы писали, что в 2017 году на Евро в Копенгагене украинец Романчук стал лучшим стайером вольного стиля.