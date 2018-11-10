Саудовская Аравия обязана раскрыть все детали убийства журналиста Джамаля Хашогги. Так, президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп на совместной встречи заявили о недопустимости влияния дела Хашогги на дальнейшую дестабилизацию ситуации в йеменском регионе и отметили, что раскрытие инцидента может благотворно сказаться на политическом решении военного конфликта в Йемене.

Об этом передает ТАСС.

Напомним, что журналист Джамаль Хашогги, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган заявил, что Турция передала аудиозаписи по делу Хашогги четырем странам.

Также сыновья убитого журналиста Хашогги просят вернуть им тело отца.