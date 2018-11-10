В ночь на 10 ноября во Львове неизвестные оставили надписи возле трех храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила Львовская городская организация Добровольческого движения ОУН на своей странице в Facebook.

В организации отметили, что надписи "Московский патриархат - филиал ФСБ" появились возле церквей УПЦ МП на ул. Антоновича, пр. Красной Калины и ул. Короленко.

"Неизвестные патриоты пожалуй пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/ Львівська міська організація Добровольчого Руху ОУН

Напомним, во Львове надругались над храмом УПЦ МП и обклеили его листовками с надписями "Сталинский патриархат".

Также мы писали, что УПЦ МП заявила о попытке захвата столичного храма Киевским патриархатом.