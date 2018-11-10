На Россию наложат новые санкции из-за проведения фейковых выборов в ОРДЛО. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Он отметил, что "выборы", которые Россия хочет организовать на территории Донбасса, являются преступлением.

"За преступления обязательно будет наказание. Конечно, в виде санкций и, конечно, в виде того, что любой цивилизованный человек не будет это преступление воспринимать", - сообщил Климкин.

Он также призвал людей, проживающих на территории ОРДЛО, не участвовать в фейковых "выборах".

"У меня призыв ко всем тем, кто страдает на оккупированных территориях. Не только как министра иностранных дел, но очень простой человеческий призыв - не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не принимайте в них участие. Не дайте России легитимизировать эти выборы, не дайте России легитимизировать оккупацию Донбасса. Ваш голос будет очень важен для настоящих выборов, когда Россия и ее оружие уберутся из Донбасса, когда выборы будут организованы Украиной и международным сообществом. Вы будете определять судьбу настоящего украинского, а не оккупированного Донбасса", - заявил Климкин.

Кремль влаштовує чергову циркову виставу для того, щоб приховати свої злочини. Реакцією фейкові вибори на окупованих українських територіях буде посилення міжнародних санкцій. І ми з нашими партнерами вже працюємо над цим! pic.twitter.com/hLkeTJarW8 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 ноября 2018 г.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Напомним, в посольстве США назвали "выборы в ЛДНР" бутафорскими и не соответствующими стандартам ОБСЕ.

Также посольство США потребовало отменить "выборы в ЛДНР".