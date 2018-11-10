Украина - не единственная страна, где правительство приняло решение активно бороться с "евробляхерами". Так, в Италии недавно были введены штрафы с возможной конфискацией автомобилей на иностранных номерах в случае, если владельцы не зарегистрировали их в течение более 60 дней. Об этом пишет ANSA.

Агентство сообщает, что так правительство страны борется с местными неплательщиками налогов, которые ездят на зарегистрированных за рубежом автомобилях. Закон будет касаться также иностранцев, которые живут и работают в Италии.

Нарушителей закона и неплательщиков налогов ждут серьезные штрафы, а если они не подчинятся и не перерегистрируют автомобиль - конфискация. Сумма штрафа стартует от 712 евро. В течение 180 дней автовладелец будет вынужден перерегистрировать автомобиль, в этот период авто будет храниться на складе. Если же автовладелец не уложится в данный срок, то его машину конфискуют.

Напомним, 8 ноября Рада резко увеличила штрафы для евробляхеров.

Также мы писали, что "Евробляхеры" пикетировали здание Рады после принятия закона о растаможке авто и грозили перекрытием трассы на Москву.