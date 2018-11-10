На взятке задержали сотрудника прокуратуры Житомирской области. Об этом в Facebook сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор заявил, что на взятке задержали "очередного предателя в прокуратуре Житомирской области".

"Задержали на взяточничестве очередного предателя в прокуратуре Житомирской области. И это - не просто еще одно успешное дело Генинспекции ГПУ", - написал Луценко.

По его словам, за два года существования Генинспекции ГПУ по заявлениям граждан вместе с коллегами из СБУ и ВБ МВД задержали по фактам коррупции 538 сотрудников МВД, 156 ГФС, 26 прокуроров, девять сотрудников СБУ.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом двух экологов задержали на взятке в $2 тысячи.

Также высокопоставленный чиновник Ровенской райадминистрации попался на взятке в $10 тысяч.