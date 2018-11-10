Появилось видео, как у метро "Шулявская" в Киеве горел автомобиль
Утром 10 ноября в Киеве, в районе станции метро "Шулявская", горел автомобиль. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Сообщается, что автомобиль загорелся около 09:00. В момент, когда произошло ЧП, машина ехала в сторону Житомира. У легковушки вспыхнул моторный отсек.
На место происшествия прибыли спасатели, которые и потушили автомобиль. Очевидцы записали видео, на котором запечатлен процесс тушения. Отмечается, что спасателям понадобилось не более 10 минут.
Видео: Facebook/ dtp.kiev.ua
Напомним, под Киевом ночью загорелась заправка, реки огненного дизтоплива вытекли на дорогу.
Также мы писали, что в Киеве во время пожара на СТО загорелись 7 авто, три из них сожжены.
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