Утром 10 ноября в Киеве, в районе станции метро "Шулявская", горел автомобиль. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Сообщается, что автомобиль загорелся около 09:00. В момент, когда произошло ЧП, машина ехала в сторону Житомира. У легковушки вспыхнул моторный отсек.

На место происшествия прибыли спасатели, которые и потушили автомобиль. Очевидцы записали видео, на котором запечатлен процесс тушения. Отмечается, что спасателям понадобилось не более 10 минут.

Видео: Facebook/ dtp.kiev.ua

Напомним, под Киевом ночью загорелась заправка, реки огненного дизтоплива вытекли на дорогу.

Также мы писали, что в Киеве во время пожара на СТО загорелись 7 авто, три из них сожжены.