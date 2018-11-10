Турецкие власти передали на Запад аудиозаписи, которые связаны с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве Саудовской Аравии. Об этом передает Reuters.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что записи передали США, Германии, Франции и Великобритании.

Отметим, что турецкое правительство ранее заявляло, что у него есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие, что обозреватель Washington Post был убит в этом месяце в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Мы дали пленки. Мы их передали Саудовской Аравии, США, немцам, французам и англичанам. Они слушали все разговоры на них. Они знают", - отметил Эрдоган.



Эрдоган призвал Саудовскую Аравию определить убийцу среди отряда из 15 человек, который прибыл в Турцию за несколько дней до убийства Хашогги.

"Они точно знают, что убийца или убийцы среди этих 15 человек. Правительство Саудовской Аравии может раскрыть это, заставив этих 15 человек говорить", - добавил турецкий лидер.

Напомним, британская разведка узнала о планах саудитов похитить журналиста Хашогги еще за три недели до его убийства.

Также Саудовская Аравия направляла в Стамбул "чистильщиков", чтобы замести следы убийства журналиста Хашогги.