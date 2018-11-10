В субботу, 10 ноября, власти Индонезии официально заявили о завершении поиска тел жертв авиакатастрофы, в результате которой 29 октября разбился лайнер местной авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что в результате крушения самолета Boeing 737 погибли все 189 человек, которые в тот момент находились на борту. Поиск их останков завершен, так как спасатели перестали находить их тела, однако продолжатся поиски второго черного ящика Lion Air и диктофона, который находился в кабине пилотов.

По данным властей, на сегодняшний день были извлечены 196 мешков с человеческими останками, 77 жертв были идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы.Также власти скачали данные с одного из черных ящиков, найденных на прошлой неделе.

Сообщается, что на данный момент известно о 70-80 процентах того, что произошло, но чтобы точно установить причину аварии, необходимо прослушать разговор, который состоялся в кабине самолета, а для этого - найти второй черный ящик.

Напомним, ранее стало известно, какой прибор обманул пилотов и направил индонезийский Boeing-737 в море на скорости 1 000 км\ч.

Также мы писали, что во время поисково-спасательной операции после авиакрушения в Индонезии погиб дайвер.